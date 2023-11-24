مع بدء الهدنة.. فيديو يوثق انسحاب آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة

قبل ساعات قليلة، بدأ سريان الهدنة الإنسانية في غزة، بعد حرب وحشية استمرت 48 يومًا من العدوان المتواصل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، بحسب ما أعلنته قناة «القاهرة الإخبارية» مساء أمس، بعد اتفاق مصري قطري أمريكي بشأن الهدنة، وتوقف العمليات العسكرية في غزة.

هدنة إنسانية بعد 48 يوما من الحرب

مع بدء تنفيذ الهدنة الإنسانية، بين الفصائل الفلسطينية وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد العدوان الوحشي على قطاع غزة، الذي استمر 48 يومًا، وراح ضحيته آلاف الشهداء، منذ يوم 7 من شهر أكتوبر الماضي.

مشاهد مبهجة، وثقها المصور الصحفي الفلسطيني، عطية درويش، لحظة انسحاب آليات قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، من نقاط تمركزها داخل قطاع غزة، ونشرها عبر موقع تبادل الصور الفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وتداولها رواد وسائل التواصل الاجتماعي وسط حالة من الفرحة والبهجة.

فرحة بعد انسحاب آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي

انهالت تعليقات متابعي «درويش» على توثيق لحظة انسحاب آليات قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، بالدعوات لأهل القطاع بالصبر عما أحدثته الحرب من مآسٍ كبرى، واستشهاد الآلاف من كبار السن والأطفال، فضلًا عن الدعوات بانتهاء هذه الحرب، التي كانت بدايتها منذ سنوات طويلة.