خبير سياسات: جهود مصر غيرت مواقف دول أوروبية تجاه القضية الفلسطينية

قال الدكتور محمد محسن أبو النور، خبير السياسات الدولية، إنّ مواقف بعض الدول الأوروبية من الحرب على قطاع غزة شهد بعض التغيرات، لا سيما الحكومات التي لديها نزعة يسارية، إضافة إلى الحكومات الأخرى ذات الاتجاهات المتعددة في ظل جهود دبلوماسية مصرية عربية لإقناع هذه الدول بأنّ مصالحها مع العالم العربي في خطر.

تغير اللهجة الفرنسية

وأضاف أبو النور، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، أنّ نفس التغير حدث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حيث تغيرت اللهجة الفرنسية تجاه الأحداث بعد الأسبوع الأول، وبدأت باريس في اتخاذ مواقف أكثر إنصافًا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

جهود كبيرة بذلها وزير الخارجية

وتابع الخبير بأنّ سامح شكري، وزير الخارجية، بذل جهدا كبيرا في العواصم الأوروبية لإقناع الدول الأوروبية على نحو براجماتي أنّ مصالحها مع الدول العربية في خطر بسبب الدعم الظالم لدولة الاحتلال.

وأكد أنّ اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية تجوب العالم، فقد ذهبت إلى الصين وروسيا وبريطانيا والتقت وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، حيث بذلت جهدا كبيرا في هذا الصدد.