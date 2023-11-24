ضبط 5 أطنان سكر قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية 

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة والمواد الغذائية ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي وأماكن طحن الغلال، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ضبط سيارة محملة بسكر مجهول المصدر

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الشرقية، شكلت إدارة تموين منيا القمح، حملة للمرور على المخابز برئاسة عبد الباسط عبد النعيم وكيل المديرية وعلي عبد المحسن مدير إدارة تموين منيا القمح، ورئيس قطاع تموين جنوب الشرقية، وتمكنت الحملة من ضبط سيارة نقل بيضاء اللونن ودون لوحات معدنية بناحية منيا القمح، محملة بكميات من السكر بدون مستندات تدل على مصدرها، وجرى التحفظ على 5 أطنان و200 كيلو جرام سكر، وتم تحرير محضر رقم 36666 جنح منيا القمح ضد صاحب السيارة، والتحفظ على المضبوطات والسيارة وتسليمها إلى مركز الشرطة.

تحرير محاضر ضد أصحاب المخابز المخالفة

وفي سياق متصل، مرت الحملة على المخابز، وتحرير 5 محاضر ضد أصحاب المخابز المخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات التموينية وعدم نظافة أدوات العجين.