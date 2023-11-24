تحصين 12 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في بني سويف

حصنت مديرية الطب البيطري في محافظة بني سويف، 11 ألفا و983 رأس ماشية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع منذ انطلاق الحملة مطلع الأسبوع الحالي، حتى اليوم الجمعة، ضمن الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية.

الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية

وتنفذ مديرية الطب البيطري في محافظة بني سويف، تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، اعتبارا من الأحد الماضي 19 نوفمبر، حملة قومية تستهدف تحصين الماشية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، ضمن خطة الهيئة لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بمراكز ومدن المحافظة.

التنسيق بين الوحدات المحلية والطب البيطري

ووجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق والتواصل المباشر مع مسؤولي قطاع الطب البيطري وتوفير التسهيلات والتيسيرات اللازمة، لتحقيق المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع.

80 وحدة بيطرية مشاركة في الحملة

من جانبه أوضح الدكتور أحمد الجبالي مدير عام الطب البيطري، خلال تصريحات صحفية، أنه تم الإعداد والتجهيز للحملة قبل انطلاقها، وتوفير كافة المستلزمات البيطرية اللازمة للحملة التي يتم تنفيذها في أكثر من 80 وحدة بيطرية، لافتا إلى تواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات، علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية، وفي ظل التزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.