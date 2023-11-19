80 وحدة بيطرية تبدأ تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي ببني سويف

قال الدكتور أحمد الجبالي مدير عام مديرية الطب البيطري في محافظة بني سويف، إن أكثر من 80 وحدة بيطرية على مستوى قرى ومدن المحافظة، تبدأ اليوم الأحد، في تحصين الماشية ضد أمراض الحمى القلاعية والوداي المتصدع بالمحافظة، علاوة على مرور فرق متحركة لأماكن التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية.

الإعداد للحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية ببني سويف

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، إنه جرى الإعداد والتجهيز للحملة بمحافظة بني سويف قبل انطلاقها، مع توفير كافة المستلزمات البيطرية اللازمة للحملة التي يتم تنفيذها في أكثر من 80 وحدة بيطرية، إذ يتواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات، كذلك أماكن التجمعات بالمزارع ومناطق الثروة الحيوانية.

كان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قد وجه رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق والتواصل المباشر مع مسؤولي قطاع الطب البيطري وتوفير التسهيلات والتيسيرات اللازمة، لتحقيق المستهدف في الحملة القومية لتحصين الماشية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع.

تعاون المجتمع المدني

كما وجّه محافظ بني سويف بضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.

الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية والوادي في بني سويف

وتجري الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ببني سيف، الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، اعتبارا من اليوم الأحد19 نوفمبر، ضمن خطة الهيئة لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بمراكز ومدن المحافظة.