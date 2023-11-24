انتشال عشرات الشهداء من شارع صلاح الدين ومناطق في غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بانتشال عشرات الشهداء من شارع صلاح الدين، وعدد من المناطق في قطاع غزة.

وبدأت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، اليوم، التي اتفقت عليها الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد جهود مصرية وقطرية وأمريكية مكثفة، وذلك وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

كانت مصر وقطر كثفتا جهودهما لإقرار هدنة إنسانية في قطاع غزة، بعد الحرب التي اندلعت يوم السابع من أكتوبر الماضي، والتي يشنها جيش الاحتلال على القطاع تحت مسمى «السيوف الحديدية»، ردا على العملية التي نفذتها الفصائل «طوفان الأقصى».