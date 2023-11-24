صور وداع الشهداء في شمال غزة بعد بدء الهدنة.. «وداع الأحبة صعب»

هدوء الميدان لا يمنع ضجيج الوداع المؤلم، ورغم بدء الهدنة على قطاع غزة فإن هذا لم يمنع من ظهور مشاعر الحزن على مواطني شمال غزة.

وداع وحزن في شمال غزة بعد بدء الهدنة

ونشر تلفزيون فلسطين بعض الصور التي تم التقاطها في شمال غزة بعد بدء الهدنة المؤقتة في القطاع، والتي أظهرت مشاعر الحزن على وداع شهداء مجازر الاحتلال التي ارتكبها مساء أمس وأسفرت عن وقوع أكثر من 20 شهيدا في غارات على عدة مناطق من القطاع.

وقام مواطني شمال غزة بأداء صلاة الجناز على الشهداء، صباح اليوم، بعد بدء الهدنة المؤقتة في باحة مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.

ماذا حدث في شمال غزة؟

في السابع من أكتوبر الماضي، شنّت المقاومة الفلسطينية عملية مسلحة أطلقت عليها طوفان الأقصي ردًا على الاقتحامات المتكرر للمسجد الأقصي بحماية شرطة الاحتلال، وحملات الاعتقالا غير مبررة التي يشنها قوات الاحتلال.

وهاجمت المقاومة الفلسطينية بري وبحري وجوي على أماكن متفرقة من دولة الاحتلال، الأمر الذي أدي إلى نزوج أكثر من 60 ألف إسرائيلي من مستوطناتهم، والتوجه إلى مناطق أخرى، فضلا عن احتجاز نحو 250 محتجز.

وردت قوات الاحتلال على تلك العملية بما اسمته «السيوف الحديدية» إذ قامت بشن غارات مكثفة وقصف عنيف على شمال قطاع غزة على مدار 47 يومًا الماضية، مما أسفر عن استشهاد نحو 15 ألف شهيد، وإصابة 33 ألف جريح.

ويوم الأربعاء الماضي، تم الإعلان عن التوصل إلى هدنة مؤقتة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، بجهود مصرية ومشاركة قطرية وأمريكية، تتضمن وقف جميع العمليات العسكرية، بالإضافة إلى صفقة لتبادل الأسري بين الجانبين، والسماح بدخول شاحنات الإغاثة والوقود إلي كامل القطاع.