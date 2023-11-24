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الهلال الأحمر الفلسطيني: نعمل على إجلاء ونقل المصابين لمستشفيات جنوب غزة

كتب:

شروق مراد
11:51 ص | الجمعة 24 نوفمبر 2023
غزة.. أرشيفية

غزة.. أرشيفية

قال رائد النمس مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، إنّنا نعمل على الوصول إلى المصابين والمرضى، وإجلائهم إلى مستشفيات جنوب غزة، وفقًا لنبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف أن 10 سيارات إسعاف تابعة لنا، تتجه إلى المستشفى المعمداني في غزة، لإجلاء المرضى والكوادر الطبية، وقد أجلينا نحو 100 مريض، في مستشفى الشفاء بغزة، إلى مستشفيات وسط وجنوب القطاع.

وتابع مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني لقناة «القاهرة الإخبارية»، بأن العمليات الجراحية في مستشفيات قطاع غزة، تجري بالحد الأدنى من الإمكانات، مما يعرض حياة المرضى للخطر.

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بقلم شروق مراد