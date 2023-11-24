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تحرك شاحنات المساعدات من جنوب غزة إلى شمال القطاع تنفيذا لاتفاق الهدنة

كتب:

شريف سليمان
01:12 م | الجمعة 24 نوفمبر 2023
شاحنات مساعدات.. أرشيفية

شاحنات مساعدات.. أرشيفية

أفادت مصادر مطلعة لقناة القاهرة الإخبارية، بأنه طبقا لاتفاق الهدنة، فقد تحركت شاحنات المساعدات من جنوب القطاع إلى مدينة غزة وشمال القطاع.

وبدأت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، اليوم، التي اتفقت عليها الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد جهود مصرية وقطرية وأمريكية مكثفة، وفقًا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

كانت مصر وقطر كثفتا جهودهما لإقرار هدنة إنسانية في قطاع غزة، بعد الحرب التي اندلعت يوم السابع من أكتوبر الماضي، التي يشنها جيش الاحتلال على القطاع تحت مسمى «السيوف الحديدية»، وذلك ردا على العملية التي نفذتها الفصائل «طوفان الأقصى».

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بقلم شريف سليمان