عودة المياه إلى حي غرب أسيوط بعد إصلاح الكسر المفاجئ في خط الطرد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، الانتهاء من إصلاح كسر مفاجئ بخط طرد 500 مم، وتشغيله تدريجيًا، الذي أسفر عن توقف محطة نائلة خاتون، وقطع وضعف المياه في عدة مناطق.

عودة المياه تدريجيًا للمناطق المتأثرة

وقالت الشركة في بيان لها، إنه جرى إصلاح الكسر وعودة المياه تدريجيًا للمناطق المتأثرة، وهي شارع الثورة، كوم عباس، مصنع سيد، تأمينات السيارات، مساكن نائلة خاتون بكوم عباس في منطقة غرب.

تلقي الشكاوى

وصرح المهندس علي الشرقاوي رئيس الشركة، أنه جرى إصلاح الكسر الكفاجئ الذي حدث بالأمس، وفتح المياه تدريجيا وإنجاز المهمة لإيصال المياه للمواطنين، مشيرًا إلى أنّ جميع قنوات التواصل متاحة أمام المواطنين، لاستقبال الشكاوى الإلكترونية، أو حال الاحتياج لسيارات مياه أو الكسح.

يذكر أنه في وقت سابق، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط والوادي الجديد، حدوث كسر مفاجيء في خط طرد الصرف الصحي، مما تسبب في توقف محطة نائلة خاتون، الأمر الذي تسبب في انقطاع مياه الشرب بمناطق حي غرب أسيوط، والدفع بسيارات مياه نقية لتوفير احتياجات المواطنين.