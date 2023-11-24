انطلاق الجولة الثامنة من دوري القسم الثالث لكرة القدم في الإسكندرية غدا

تنطلق غدا السبت، الجولة الثامنة لدوري القسم الثالث للمجموعة الحادية عشر، التي تنظمها منطقة الإسكندرية لكرة القدم، تحت إشراف الكابتن عامر حسين، المشرف العام على المسابقات باتحاد الكرة، والعميد صبحي الصاوي رئيس لجنة المسابقات، والكابتن حسن إسماعيل المدير التنفيذي ومقرر اللجنة.

مباريات الجولة الثامنة

يلتقي فريق مركز شباب العامرية مع بدر، على ملعب مركز شباب العامرية، ويواجه فريق المنتزة نظيره أبو المطامير، على ملعب المدينة الشبابية بأبو قير، فيما يستضيف فريق مركز شباب المعمورة، نظيره مركز شباب الدلنجات على ملعب مركز شباب المعمورة، ويلتقي مركز شباب كفر بولين مع مركز إيتاي البارود على ملعب مركز شباب بولين.

المباريات تُقام في الثانية والنصف مساءً

وفي إطار مباريات الجولة الثامنة، يواجه أصحاب الجياد، نظيره نهضة العامرية على ملعب ستاد الجامعة،‏ ويلتقي فريق الترام مع مياه البحيرة على ملعب الترام، فيما جنبت، القرعة فريق مركز شباب أبو حمص، اللعب في هذه الجولة، وتُقام جميع المباريات في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً، غدًا.