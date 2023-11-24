تنظيم ندوتين لدعم صحة المرأة والطفل في مركز فاقوس بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنّ للمرأة دور كبير في المجتمع، وهي جزء لا ينفصل عنه، مشيرًا إلى أنّ الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، موضحًا أنّ المرأة المصرية تستكمل ما حصدته من إنجازات، في ظل قيادة مصرية حكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي ترعى حقوق المرأة.

وشدد على ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة، في ظل اهتمام الدولة بهذا الملف، مشيرًا إلى مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية.

عقد ندوتين لدعم صحة المرأة والطفل

وتنفيذًا لتعليمات محافظ الشرقية، أكدت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، أنّ وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس، نظمت ندوتين، الأولى بعنوان «التغذية الصحية السليمة»، وتناولت إلقاء الضوء على «الطرق الصحية لطهى الطعام – كيفية تعزيز المناعة للوقاية من نزلات البرد وأهميه تناول البروتين لجسم الإنسان- خطورة استخدام المضادات الحيوية بدون إشراف الطبيب».

نواقض الوضوء والغسل

وجاءت الندوة الثانية بعنوان «نواقض الوضوء والغسل»، وعُقدت الندوتين بمقر المدينة الآمنة في مكتبة مصر العامة بفاقوس، وذلك بالتنسيق مع وحدة حماية الطفل ووحدة السكان ومديرية الأوقاف بمركز فاقوس.