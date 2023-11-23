اتحاد المرأة الفلسطينية: كلمة الرئيس السيسي اليوم أعطتنا الأمان وأثلجت صدورنا

قالت آمال الأغا رئيس اتحاد المرأة الفلسطينية في مصر، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر «تحيا مصر وفلسطين» الذي عُقد اليوم الخميس، أكدت على الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، مضيفة أن مصر هي الجار الأقرب والتي حملت لواء القضية منذ بدايتها وفتحت أبوابها للفلسطينيين.

نثمن موقف الرئيس السيسي في رفض تهجير الفلسطينيين

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن كلمة الرئيس السيسي جاءت في وقت شديد الحساسية، بعد استمرار العدوان على قطاع غزة لأكثر من 40 يومًا: «أثلج صدري وطمأنني وأعطانا جميعا نوع من الأمان».

وثمنت آمال الأغا تأكيد الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة رفض التهجير القسري للفلسطينيين من منازلهم وأراضهم، والتشديد على أنهم أصحاب الأرض ويجب أن يتعايشوا فيها ولا يقتصر هذا على قطاع غزة فقط بل يمتد للضفة الغربية أيضا.

وشكرت رئيس اتحاد المرأة الفلسطينية القيادة والحكومة على الجهود المبذولة للتوصل إلى الهدنة في قطاع غزة.

مخاوف من عدم التزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بالهدنة

وأعربت آمال عن مخاوفها من عدم التزام دولة الاحتلال الإسرائيلية ببنود الاتفاقية، مؤكدة على أن تاريخ الصراع الممتد من أربعينات القرن الماضي، يوضح أن هذه الحكومة «بلا عهد»، مضيفة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تريد إحداث أكبر قدر ممكن من الدمار والخراب وقتل عدد أكبر من الفلسطينيين في القطاع.

وشددت آمال على أن الحرب على قطاع غزة خلال الفترة الماضية، أصبحت بمثابة صحوة وإفاقة لشعوب للعالم تجاه القضية الفلسطينية، وأصبح الوعي بأننا أصحاب الأرض وأننا لن نتركها مهما كان حجم الإرهاب الذي تمارسه دولة الاحتلال.

وأنهت حديثها قائلة: نريد حل شامل وعادل لأهالي فلسطين ومحاولة وقف شلال الدماء والاعتقالات في قطاع غزة والضفة الغربية .