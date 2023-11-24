جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف السادس الابتدائي في السويس

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة السويس، جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف السادس الابتدائي بالمدارس الابتدائية للإدارات الثلاث، الجناين وشمال وجنوب السويس، التابعة للمحافظة، وحددت المديرية، موعد انطلاق الأحد 26 نوفمبر، المقبل.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي لشهر نوفمبر

وبحسب إعلان مديرية التربية والتعليم، جاء جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي لشهر نوفمبر في محافظة السويس، خلال الحصص الدراسية دون الإخلال بالعملية التعليمية، على النحو التالي:

- الأحد 26 نوفمبر: مادة اللغة العربية والخط والإملاء خلال الحصة الثانية، والحصة الثالثة امتحان التربية الدينية.

- الاثنين 27 نوفمبر: مادة الدراسات الاجتماعية الحصة الثانية، ict الحصة الثالثة.

- الثلاثاء 28 نوفمبر: مادة العلوم الحصة الثانية، والحصة الثالثة مادة المهارات المهنية.

- الأربعاء 29 نوفمبر: مادة الرياضة الحصة الثانية والحصة الثالثة اللغة الإنجليزية.

ضوابط امتحانات شهر نوفمبر

وأكدت مديرية التربية والتعليم في محافظة السويس، ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ووجهت المديرية خلال إجراء الامتحانات، بأن يحضر الطالب من أول اليوم الدراسي، ومنع حيازة التليفونات المحمولة، ويتم التصحيح بشكل يومي، والإدارة التعليمية مسؤولة عن سير الامتحانات، وإعلان النتائج للطلاب.