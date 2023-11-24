«بيطري كفر الشيخ»: الكشف على 754 من الخيول خلال 3 أيام

كشف الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، عن نجاح القافلة البيطرية المجانية التي تم تنظيمها على مدار 3 أيام، لتوقيع الكشف الطبي المجاني على الفصيلة الخيلية بـ3 إدارات بيطرية، بالتعاون مع مستشفى بروك الخيري لعلاج الحيوان، بتوجيهات اللواء الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

توقيع الكشف الطبي على 754 رأس خيل

وقال «بشار»، إنّ القافلة تم تنظيمها بقرية سنهور المدينة التابعة لمركز دسوق، وقرية الزعفران التابعة لمركز الحامول ومركز بيلا، وتمكنت من توقيع الكشف الطبي على 754 حيوانا، خلال 3 أيام، في مختلف التخصصات، منها علاج 310 حالات باطنة، و121 حالة ما بين جروح بسيطة وغائرة، و5 حالات جراحة، و70 حالة عظام، و25 حالة عيون، و98 حالة جلدية، و125 سروجي وتقليم حافر، لافتاً أنّه جرى صرف العلاج اللازم بالمجان، وذلك في إطار الحفاظ على الثروة الحيوانية.

تحصين الحيوانات والطيور ضد الأمراض

وأكد «بشار» استمرار القوافل الطبية المجانية التي يتم تنظيمها لعلاج الفصيلة الخيلية بالتعاون مع مستشفى بروك الخيري لعلاج الحيوان، بجانب القوافل البيطرية وحملات التحصين التي يتم تنظيمها بجميع قرى محافظة كفر الشيخ، لتحصين كافة أنواع الحيوانات والطيور ضد الأمراض، حفاظاً على الثروة الحيوانية والداجنة.