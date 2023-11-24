تنظيم فعاليات للتضامن ودعم فلسطين في إحدى مدارس المنصورة (صور)

نظمت مدرسة أحمد حسين التجريبية للغات في مدينة المنصورة بالدقهلية، فعالية في مرحلة رياض الأطفال، عبارة عن وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، رافعين العلم المصري بجانب العلم الفلسطيني، وإلقاء الشعر وسرد كلمات داعمة لفلسطين وارتداء الكوفية الفلسطينية بسب الأحداث الدامية التي يشهدها القطاع بعد العدوان الإسرائيلي عليه.

دور المدارس في دعم القضية الفلسطينية

وقالت عزة فاروق، مدير عام مدارس أحمد حسين التجريبية للغات، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الهدف من إقامة فعالية للتضامن مع الشعب الفلسطيني وتحديدا قطاع غزة داخل المدارس حتى يفهم الطلاب والأطفال ما يحدث حولهم، ولترسيخ فكرة أن دولة فلسطين عربية وعاصمتها القدس، واستهدفنا قسم رياض الأطفال في البداية داخل المدرسة لأنهم في مرحلة النمو الجسدي والعقلي والفكري، ولا بد أن نزرع داخلهم من هو العدو الحقيقي، ومن هي دولة فلسطين، بالإضافة لشرح ما تقوم به مصر من تقديم مساعدات عينية ومادية للشعب الفلسطيني، وأنها من أوائل الدول التي تساهم في تقديم يد العون والمساعدة للفلسطينيين.

وأضافت أن المدارس بجانب البيوت، يجب أن يكون لها دور في توضيح مثل هذه الأفكار للطلاب، حتى يفرقوا بين الحق والباطل، ولترسيخ الوطنية وحب مصر داخلهم منذ الصغر، وإخبارهم ما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي من مجهودات لدعم فلسطين.

دعم المنتجات المصرية

فيما قالت نهى فاروق، معلم خبير قسم رياض أطفال بمدرسة أحمد حسين التجريبية للغات بالمنصورة، «عندما قمنا بالفعالية كان هناك تفاعلا أكثر من رائع من الأطفال، وقمنا باستغلال فكرة المقاطعة التي يروج لها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في توضيح ودعم المنتجات المصرية لهم، وبسبب هذه الفعالية يحرص الطلاب على شراء المنتجات المصرية فقط ويقومون بسؤالي هل هذا المنتج مصري أم لا، وشعرت بالفخر والسعادة لأننا نزرع ونرسخ داخلهم حب الوطن، من خلال شراء المنتجات المصرية فقط، لتشجيع منتجات بلدنا وتضامنا مع أشقائنا الفلسطينيين».