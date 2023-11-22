بشرى سارة للمواطنين.. استمرار تراجع أسعار الحديد في الأسواق

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، انخفاض أسعار الحديد اليوم في الأسواق، إذ وصلت قيمة التراجع إلى 183 جنيها، استمرارا لهبوط أمس، بسبب وفرة المعروض.

سعر طن حديد عز

أوضحت «البوابة»، أن سعر طن حديد عز يسجل اليوم في الأسواق المصرية، 36900 جنيها، ويبلغ سعر طن حديد السويس للصلب، 36000 جنيه، فيما يسجل سعر طن حديد بشاي 39900 جنيه، أما سعر طن حديد المراكبي، يسجل 38000 جنيه، أما سعر حديد المصريين اليوم 38000 جنيه.

أسعار الحديد اليوم

وبالنسبة لسعر طن حديد العشري، يسجل 38000 جنيه كما وصل سعر حديد الجارحي إلى 35750 جنيه أما سعر طن حديد مصر ستيل في الأسواق المصرية 37000 جنيه ويبلغ سعر حديد الكومي 36500 جنيه وحديد العلا وصل إلى 36500 جنيه فيما يبلغ سعر حديد الجيوشي للصلب الان 37000 جنيه.