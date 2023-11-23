انخفاض كبير في أسعار الحديد.. الطن يتراجع 2115 جنيها

انخفضت أسعار الحديد بشكل كبير وملحوظ، حيث تراجع سعر الطن نحو 2115 جنيها، مقارنة بالأسعار الأسبوع الماضي في الأسواق، وفق ما جاء في بوابة الأسعار الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الحديد

وحققت أسعار الحديد اليوم انخفاضًا ملحوظًا في سعر الطن مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي في الأسواق، وهو ليس الأول وإنّما سلسلة انخفاضات حدثت خلال الأسابيع الماضية.

أسعار الحديد الاستثماري

وأشارت بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات في مجلس الوزراء، إلى أنّ سعر طن الحديد الاستثماري انخفض بقيمة 390 جنيها ليسجل 38 ألفا و573 جنيها اليوم، مقابل 39 ألفا و503 جنيهات.

انخفاض سعر حديد عز 2115 جنيها للطن

سجل سعر حديد عز 40 ألفا و416 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، يضاف إليه النقل وهامش الربح لتجار التجزئة، بانخفاض قدره 2115 جنيها في الطن الواحد مقارنة بـ42 ألفا و531 جنيها للطن الأسبوع الماضي.

أسعار الحديد عالميا

وعن سعر الحديد اليوم الخميس عالميا، حسب آخر تحديث للأسعار، فإنّ متوسط سعر حديد التسليح اليوم 561 دولارا في الطن الواحد، أما متوسط سعر البليت اليوم 495 دولارا للطن الواحد.