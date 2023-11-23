مواعيد قطارات السكة الحديد VIP والعادي.. «اضبط ساعتك»

تحرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تحسين القطارات والعمل على توفيرها للمواطنين باستمرار، إذ تعد القطارات من أبرز وسائل المواصلات بين المحافظات، إذ تتيح للركاب فرصة السفر للوجهة التي يرغبون بها بتكلفة مناسبة مقارنة بغيرها من الوسائل الأخرى، ما يجعلهم يهتمون بمعرفة مواعيد قطارات السكة الحديد.

وأعلنت الهيئة مواعيد قطارات السكة الحديد من القاهرة إلى أسوان أو إسكندرية لأسوان والعكس صحيح، ونوضح من خلال هذا التقرير مواعيد القطارات العادية أو VIP، والتي تأتي على النحو التالي:

مواعيد قطارات السكة الحديد

- قطار رقم 987 الأقصر- القاهرة: قيام من القاهرة الساعة 10:15 صباحًا.

- قطار رقم 891 أسوان- القاهرة VIP: قيام من القاهرة الساعة 03:00 مساءً.

- قطار رقم 983 أسوان- القاهرة: قيام الساعة 04:20 مساءً.

- قطار رقم 935 الأقصر- الإسكندرية VIP: قيام الساعة 05:15 مساءً.

- قطار رقم 2013 أسوان- القاهرة: قيام الساعة 10:10 مساءً.

- قطار رقم 2007 أسوان- القاهرة VIP: قيام الساعة 11:20 مساءً.

- قطار رقم 2015 أسوان- القاهرة VIP: قيام الساعة 11:30 مساءً.

مواعيد قطارات المحافظات

- قطار رقم 90: القيام من القاهرة الساعة 10:10 مساءً، وصول محطة أسوان في الساعة 1:30 مساءً.

- قطار رقم 1010: قيام من القاهرة في الساعة 5 صباحًا، وصول إلى محطة أسوان في الساعة 2:30 مساءً.

- قطار رقم 80: قيام من القاهرة في الساعة 9 صباحًا، وصول إلى أسوان في الساعة 2:05 صباحًا.

- قطار رقم 1004: قيام من القاهرة في الساعة 9:30 صباحًا، وصول إلى أسوان في الساعة 11:10 مساءً.

- قطار رقم 164: قيام من القاهرة في الساعة 3:30 مساءً، وصول إلى أسوان في الساعة 7:40 صباحًا.

- قطار رقم 188: قيام من القاهرة في الساعة 6 مساءً، وصول إلى أسوان في الساعة 11 صباحًا.

- قطار رقم 1014: قيام من القاهرة في الساعة 6:50 مساءً، وصول إلى أسوان في الساعة 9 صباحًا.

- قطار رقم 3006: قيام من الإسكندرية في الساعة 12 صباحًا، وصول إلى أسوان في الساعة 1:30 مساءً.