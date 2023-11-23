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هبوط جديد في أسعار الحديد اليوم الخميس 23-11-2023

كتب:

محمد سيف
03:51 ص | الخميس 23 نوفمبر 2023
حديد التسليح

حديد التسليح

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء عن سعر طن الحديد اليوم الخميس 23-11-2023 في مصر، وسجل سعر الحديد الاستثماري نحو 38 ألفًا و414 جنيهًا للطن محققًا قيمة انخفاض نحو 145 جنيهًا.

سعر طن حديد عز 

 - سجل سعر طن حديد عز اليوم الخميس 23-11-2023  نحو 40 ألفًا و416 جنيهًا بحسب بوابة الحكومة للأسعار محققًا قيمة انخفاض بلغت 183 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس.

أسعار طن الحديد

«الوطن» ترصد تفاصيل سعر طن الحديد في المصانع والشركات وفق المعلن على بوابة الأسعار المحلية والعاليمة اليوم وهي كالتالي وحققت قيمة هبوط تفاوتت ما بين 100 إلى 500 جنيه في الطن حسب المصانع والشركات.

-سعر طن حديد المصريين 39 ألف جنيه.

- وصل سعر حديد بشاي إلى 40 ألف جنيه.

- سعر طن حديد العتال بلغ 38 ألف جنيه.

- وسجل سعر حديد سرحان 37  ألف جنيه.

- وصل سعر حديد المراكبي 37 ألف جنيه. 

أسعار الحديد اليوم

- سعر طن حديد مصر ستيل اليوم في الأسواق المصرية سجل 36 ألف جنيه.

-سعر طن حديد الكومي والسويس للصلب وصل إلى 37 ألف  جنيه. 

- وبلغ سعر طن حديد العشري 36 ألفًا و500 جنيه.

 

 

 

 

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