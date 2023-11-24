تحرير 25 محضرا تموينيا خلال حملة مكبرة في البحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة المحاسب مجدي الخضر مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال، وكيل المديرية، الحملات المكثفة على الأسواق والمخابز بمدن ومراكز المحافظة.

ضبط مخالفات تموينية في البحيرة

وشنت الرقابة التموينية، برئاسة سمير البلكيمي، حملات تموينية أسفرت عن تحرير 25 محضرا تموينيا جاءت كالآتي:

في مدينة النوبارية تم ضبط 82 جوال دقيق بلدي مدعم بإجمالي 4 أطنان، تم تجميعها من السوق السوداء داخل مخبزين لإنتاج الخبز السياحي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفي مركزي كفر الدوار ورشيد تم ضبط 14 جزارا يقومون بالذبح خارج المجازر الحكومية، ويقومون ببيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على كمية كبيرة من اللحوم، بالإضافة لضبط 8 مخابز قامت بإنتاج خبز ناقص الوزن، و5 مخابز لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات تموينية في البحيرة

تأتي الحملات التموينية ضمن جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.