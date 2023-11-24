وزيرة التضامن: مصر أرسلت 17 ألف طن مساعدات إلى قطاع غزة

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه من منطلق الدور الإنساني الذي تقوم به مصر في دعم شعب غزة الصامد والباسل جراء الهجوم الغاشم على المدنيين الأبرياء، ومن الأطفال والنساء والشيوخ العزل، وارتكاب أعمال منافية للمواثيق والعهود، وهو ما يمكن أن يطلق عليه «جرائم ضد الإنسانية»، تمد مصر أواصر الشراكة والتعاون بين مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وبين جمعية الهلال الأحمر المصري لدعم أهالي غزة بالمساعدات الإغاثية والطبية.

جاء ذلك خلال زيارتها لمحافظة شمال سيناء لتفقد الجهود والخدمات التي يقوم لها الهلال الأحمر المصري لإنفاذ المساعدات لغزة، سواء المقدمة من مصر أو المنظمات الدولية والدول الآخرى.

نصيب مصر من إجمالي المساعدات المقدمة لغزة 17 ألف طن

وقالت إنه من خلال الهلال الأحمر المصري، بلغت المساعدات التي جرى توصيلها إلى قطاع غزة ما يزيد على 30 ألف طن، ويبلغ نصيب مصر منها 17 ألف طن من مساعدات إغاثية وإنسانية لأهالي قطاع غزة، وهي أكبر دولة قدمت مساعدات لأهالي قطاع غزة منذ اندلاع الأزمة، كما تبلغ مساهمات المنظمات الدولية نحو 10 آلاف طن، وتبلغ مساعدات الدول 4.5 ألف طن تقريباً.

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس الهلال الأحمر المصري الجهود والخدمات التي يقدمها الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح الحدودي، لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية سواء المقدمة من مصر أو الدول الأخرى والمنظمات الدولية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحرصت على لقاء متطوعي الهلال الأحمر المصري المتواجدين في معبر رفح البري، إذ يقومون بتعبئة وتوفير الخدمات الإنسانية والإغاثية، التي يجري توصيلها إلى المدنيين الأبرياء في قطاع غزة الذين يتعرضون لهجوم غاشم بشكل تتنافي مع مبادئ حقوق الإنسان ومع كل المواثيق والمعاهدات الدولية، مثمنة جهود المتطوعين وأنها محل تقدير واحترام من القيادة السياسية وجموع الشعب المصري وكذلك دول العالم والمنظمات الدولية، وتفقدت مخازن الهلال الأحمر المصري للاطمئنان على توافر كافة الخدمات التي يتم نقلها للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وصول المساعدات لقطاع غزة

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي والعضو الدائم بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والسفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، على متابعة وصول قافلة المساعدات الإنسانية الإغاثية المقدمة من مجلسي وزراء الصحة والشؤون الاجتماعية العرب إلى قطاع غزة عبر الهلال الأحمر المصري، إلى معبر رفح البري، والتي تبلغ 65 شاحنة مساعدات إغاثية وإنسانية وطبية من المقرر دخولها إلى قطاع غزة.

وتأتي قافلة المساعدات للتخفيف على أهالي قطاع غزة من الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمرون بها جراء العدوان الإسرائيلي، وتتضمن القافلة موادًا إغاثية ووسائل إعاشة عبارة عن (أغذية – مياه - مستلزمات عناية شخصية – أدوية مراتب – بطاطين).

كما قامتا بزيارة المصابين والجرحى من الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في مستشفى العريش، وذلك للاطمئنان عليهم والعمل على تلبية كل احتياجاتهم.