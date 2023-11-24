«تعليم الإسكندرية»: الدولة أنشأت مدارس لذوي الهمم في عهد الرئيس السيسي

أكد الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أنَّ القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تولي ذوي الهمم، اهتمامًا بالغًا وتضعهم على رأس قائمة الأولويات على كافة الأصعدة.

وأضاف مدير تعليم الإسكندرية في بيان اليوم، أنه الدولة خصصت لهم مقاعد بمجلس النواب، وأنشأت صندوقا لدعم «قادرون باختلاف»، وسنّت العديد من التشريعات والقوانين التي تكفل لهم حياة كريمة، ومشاركتهم بشكل متميز في مؤتمرات الشباب كافة التي تم تنظيمها.

كيف اهتمت الدولة بتعليم ذوي الهمم؟

وعن جانب التعليم، فأكد مدير تعليم الإسكندرية، أنّ الدولة أنشأت العديد من المدارس الفكرية ومدارس المكفوفين على أحدث النظم وتزويدها بأحدث الأجهزة، وتدريب الآلاف من المعلمين على الدمج التعليمي لدمج ذري الهمم والاحتياجات الخاصة مع أقرانهم من أبناء المجتمع.

تعزيز وتنمية حقوق ذوي الهمم

وأشار إلى أنّ الدولة، حرصت في الدستور عام 2014، على ضم مجموعة من المواد التي تضع بالفعل الإطار التشريعي، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، كما جرى إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بقرار الرئيس رقم 11 لسنة 2019، الذي يهدف لتعزيز وتنمية وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإصدار القانون رقم 200 لسنة 2020، بشأن إنشاء «صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة» برئاسة رئيس مجلس الوزراء.