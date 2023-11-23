«تعليم الإسكندرية» تنظم ورشا لتدريب الطلاب على إطفاء الحرائق

أكد الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، لـ«الوطن»، أنّ مديرية تعليم الإسكندرية، تقدم كل سبل الدعم لطلاب المدارس في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لخلق جيل واعي علميًا وثقافيًا واجتماعيًا، وكذلك تدريب الطلاب على الأنشطة الحياتية المختلفة، مثل كيفية التعامل مع أعمال الدفاع المدني والحريق.

رفع الوعي لدى الطلاب

وأضاف بسيوني محمد مدير عام إدارة العجمي التعليمية، أنّ الإدارة تنظم ورش عمل لطلاب المدارس بشكل عملي، على كيفية التعامل مع الحرائق وإطفاءها من خلال دورات تدريبية يقدمها متخصصون، وذلك في إطار توجيهات الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم، لرفع الوعي لدى طلاب المدارس في مختلف الأنشطة الحياتية، ليستطيعوا التصرف والاعتماد على النفس وسرعة التعامل في حالات الطوارئ.

تدريبات عملية على خطة الإخلاء

وأشار مدحت عبد الخالق مدير إدارة الأمن بالعجمي التعليمية والقائم على ورش العمل والتدريب، إلى أنّ التدريبات تتضمن كيفية استخدام طفاية الحريق وتحديد اتجاة الإطفاء في حالة وجود هواء، وتوجيه طفاية الحريق بشكل صحيح، كما يتدرب الطلاب والمدرسون على خطة الإخلاء بأقصى سرعة ممكنة ودون تزاحم، حتى لا تحدث إصابات أو أزمات في أثناء الإخلاء في حالات الحرائق أو الزلازل أو حدوث أي طوارئ.