تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و622 شاحنة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 9 سفن، وجرى تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و622 شاحنة و836 سيارة.

وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 300 شاحنة، و730 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، 322 شاحنة و106 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال السفينتين الحرية ودليلة، بينما استقبل الميناء أمس، السفينة بوسيدون إكسبريس، وغادرت السفينتان بوسيدون إكسبريس ودليلة، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1650 طن بضائع و171 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» لثلاث سفن، هي كوين، أيلة وآور.

يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة النوي إكسبريس، وعلى متنها 715 سيارة بوزن 1430 طنا، قادمة من جدة، وغادرت الميناء أمس، السفينة الحرية 2، متجهة إلى جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1115 راكب.