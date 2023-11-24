انطلاق فعاليات القافلة الدعوية المكبرة في البحيرة

شهد كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، اليوم، انطلاق فعاليات القافلة الدعوية المكبرة بمركز ومدينة رشيد، التي نظمتها مديرية الأوقاف بالبحيرة تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

وجرى تأدية صلاة الجمعة من مسجد سيدي الغزالي برشيد، وألقى خطبة الجمعة، الشيخ محمد محمود أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة.

فاعليات القافلة الدعوية في البحيرة

وتضمنت فعاليات القافلة، عقد اجتماع مع أئمة أوقاف رشيد وحضور مقرأة قرآنية للأئمة و إقامة مقارئ قرآنية للجمهور والمشاركة في البرنامج التثقيفي للطفل.

ويأتي ذلك، بالتزامن مع افتتاح 3 مساجد جديدة اليوم، بتكلفة 3 ملايين و800 ألف جنيه، بمركزي حوش عيسى وأبو المطامير.

ومن جهتها، أشادت الدكتورة نهال بلبع بجهود وزارة الأوقاف وكل المؤسسات الدينية في تنظيم الأنشطة الدينية والدعوية والتثقيفية، لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم المغلوطة من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التثقيفيـة والتوعوية، التي تستهدف كافة فئات المجتمع من مختلف الأعمار، خاصة من الشباب والأطفال لإعداد جيل جديد قادر على إدراك أهمية التنوير في بناء الإنسان والمجتمع.