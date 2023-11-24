ضياء رشوان: مصر ‏تستعد لاستقبال المحتجزين المفرج عنهم من غزة عبر منفذ رفح

قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إن السلطات المصرية ‏تستعد الآن، في منفذ رفح لاستقبال المحتجزين المفرج عنهم من حماس بقطاع غزة، تمهيدا لنقلهم إلى الجانب الإسرائيلي، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وتابع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية أن الجهود المصرية المكثفة أسفرت عن إطلاق سراح 12 من رعايا تايلاند، إضافة إلى 13 من المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس.