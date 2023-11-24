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«القاهرة الإخبارية»: 105 شاحنات في طريقها إلى غزة.. واستقبال 17 مصابا عبر معبر رفح

كتب:

شريف سليمان
02:56 م | الجمعة 24 نوفمبر 2023
جانب من المساعدات

جانب من المساعدات

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بإدخال 89 شاحنة مساعدات، وإدخال سيارتي إسعاف «منحة تحيا مصر»، و7 شاحنة محروقات (129 ألف لتر - 4 تنك بوتاجاز»، و105 شاحنات في طريقها لرفح. 

وأكد إدخال 100 شاحنة تحت التفتيش في نتسانا، استقبال 17 مصابا + 15 مرافقا، واستقبال 12 فلسطينيل (مصابين ومرافقيهم تم تسليمهم لتركيا والإمارات)، مغادرة حوالي 110 فلسطينيين إلى غزة. 

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بقلم شريف سليمان