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«القاهرة الإخبارية»: معبر رفح يستعد لاستقبال المحتجزين الإسرائيليين في غزة

كتب:

شريف سليمان
03:27 م | الجمعة 24 نوفمبر 2023
معبر رفح

معبر رفح

أفادت مصادر مطلعة للقاهرة الإخبارية، ب‏استعداد منفذ رفح لاستقبال المحتجزين بقطاع غزة تمهيدا لنقلهم إلى الجانب الإسرائيلي.

وبدأت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، اليوم، التي اتفقت عليها الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد جهود مصرية وقطرية وأمريكية مكثفة، وفقًا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

كانت مصر وقطر كثفتا جهودهما لإقرار هدنة إنسانية في قطاع غزة، بعد الحرب التي اندلعت يوم السابع من أكتوبر الماضي، التي يشنها جيش الاحتلال على القطاع تحت مسمى «السيوف الحديدية»، وذلك ردا على العملية التي نفذتها الفصائل «طوفان الأقصى».

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