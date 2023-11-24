رئيس وزراء بلجيكا: أتيت إلى معبر رفح لحمل رسالة تضامن وإنسانية

قال رئيس الوزراء البلجيكي أليكسندر دي كرو، إنه أتى إلى معبر رفح لحمل رسالة تضامن وإنسانية، لأنه على الناحية الأخرى من هذه الحدود اعتداءات مرعبة فهناك العديد من المدنيين قُتِلُوا، وكالعادة الضحايا أكثرهم من النساء والأطفال.

وأضاف رئيس الوزراء البلجيكي، في مؤتمر صحفي أمام معبر رفح البري، وتنقله قناة «القاهرة الإخبارية» على الهواء: «تمزقت عائلات ومجتمعات محلية عديدة، فالإسرائيل الحق في الدفاع عن المدنيين والهجمات التي ارتكبتها حماس، فلا بد من إطلاق سراح جميع الرهائن البريئة».

وتابع: «سيحدث إطلاق رهائن اليوم ولكن يجب إطلاق سراح الرهائن كلهم، رجاء أطلقوا سراحهم الآن، ويجب أن تنهي حماس هجماتها الإرهابية التي بدأتها في 7 أكتوبر والعمليات العسكرية التي تشنها إسرائيل لإيقاف هذه الهجمات يجب أن تحترم القانون الدولي الإنساني والعمليات العسكرية يجب أن تحترم القانون الدولي الإنساني وقتل المدنيين يجب أن يتوقف الآن».