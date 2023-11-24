رئيسا وزراء إسبانيا وبلجيكا يعقدان مؤتمرا صحفيا أمام معبر رفح

يعقد بعد قليل، رئيسا وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، وبلجيكا أليكسندر دي كرو، مؤتمرا صحفيا أمام معبر رفح البري.

وقال المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل رئيس وزراء إسبانيا، الدولة التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي حاليًا، ورئيس وزراء بلجيكا، الدولة التي تتولى الرئاسة المقبلة، في إطار مباحثات ثلاثية مشتركة لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وبدأت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، اليوم، التي اتفقت عليها الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد جهود مصرية وقطرية وأمريكية مكثفة، وفقًا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.