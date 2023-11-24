«أوقاف أسوان» تواصل تنفيذ برنامج القوافل الدينية الدعوية بالمحافظة

تواصل مديرية أوقاف أسوان، القوافل الدينية الدعوية في مختلف مدن ومراكز المحافظة، بهدف نشر مفاهيم الدين الصحيح، وذلك تحت إشراف الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وانطلقت اليوم، قافلة دينية في مدينة أسوان اليوم، توجهت إلى مسجد المطار وسط المدينة، وشارك فيها مجموعة من العلماء وأئمة الأوقاف، داعية إلى نشر تعاليم الدين الإسلامي السمحة والوسطية، وتوضيح الدين الصحيح، مبتعدة عن الغلو والأفكار الهدامة التي تسعى للتخريب.

إقبال كبير على قوافل أوقاف أسوان

وشهدت القافلة، إقبالًا كبيرًا من المواطنين، إذ تضمنت إلقاء خطب تحت عنوان «القوة والثبات في مواجهة التحديات» من خلال عقد دروس ومحاضرات دينية وبرنامج تثقيفي للأطفال.

كما أقامت مديرية أوقاف أسوان، مقرأة في المسجد العتيق بسلو بحري بمركز كوم أمبو، بحضور الشيخ حنفي محمود دياب، وكيل وزارة الأوقاف، وبمشاركة عدد من علماء الأوقاف، مثل الشيخ محمود عبد الرحيم محمود، والشيخ عبد الله محمد طه، والشيخ أحمد إبراهيم محمد، والشيخ أحمد محمد.