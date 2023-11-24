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رئيس وزراء بلجيكا: نسعى لوقف إطلاق النار بشكل دائم في غزة وتحرير المحتجزين

كتب:

منى صلاح
04:50 م | الجمعة 24 نوفمبر 2023
رئيس وزراء بلجيكا

رئيس وزراء بلجيكا

قال ألكسندر دي كرو رئيس وزراء بلجيكا، نسعى لوقف إطلاق النار بشكل دائم في غزة وتحرير المحتجزين، مضيفاً: «هذه هي الخطوة الأولى، وتنفيذ وقف إطلاق نار دائم يأتي عبر تنفيذ بقية الخطوات».

«دي كرو»: حل النزاع لن يتم عبر العنف

وأوضح «دي كرو»، في مؤتمر صحفي أمام معبر رفح البري، وتنقله قناة القاهرة الإخبارية على الهواء، أنَّ حل هذا النزاع في غزة لن يتم عبر العنف، ولكن سيكون بالحوار، مضيفاً: «أعتقد أن جميع الجوانب لديها مسؤولية تضطلع بها لتحقيق هذا الهدف، وبالتالي عليهم اتخاذ قرارات مهمة».

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