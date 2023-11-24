قال ألكسندر دي كرو رئيس وزراء بلجيكا، نسعى لوقف إطلاق النار بشكل دائم في غزة وتحرير المحتجزين، مضيفاً: «هذه هي الخطوة الأولى، وتنفيذ وقف إطلاق نار دائم يأتي عبر تنفيذ بقية الخطوات».

«دي كرو»: حل النزاع لن يتم عبر العنف

وأوضح «دي كرو»، في مؤتمر صحفي أمام معبر رفح البري، وتنقله قناة القاهرة الإخبارية على الهواء، أنَّ حل هذا النزاع في غزة لن يتم عبر العنف، ولكن سيكون بالحوار، مضيفاً: «أعتقد أن جميع الجوانب لديها مسؤولية تضطلع بها لتحقيق هذا الهدف، وبالتالي عليهم اتخاذ قرارات مهمة».