ضياء رشوان: لا يوجد خرق لوقف إطلاق النار بغزة والأمور تجري وفق المخطط لها

قال الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنه منذ الساعة السابعة صباح اليوم وحتى اللحظة، والأمور تجري كما خُطط لها بشكل كامل، مشيرًا الى أنه لا يوجد خرق لوقف إطلاق النار على الصعيد الميداني داخل قطاع غزة، عدا حادثة واحدة تم إطلاق النار فيها من الجانب الإسرائيلي على بعض المتحركين من أبناء القطاع من الجنوب الى الشمال، كما أن كل الأمور العسكرية متوقفة.

دخول 90 شاحنة من الجانب المصري فى رفح

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه من الناحية الإجرائية، وبالحديث عن المساعدات الإنسانية، دخلت على الأقل 90 شاحنة من الجانب المصري فى رفح، تحمل مساعدات طبية ومواد غذائية، بالإضافة الى كمية الوقود المقرر دخولها فى اليوم، وهى 130 ألف لتر من الوقود بالإضافة الى شاحنات تحمل الغاز.

صفقة تبادل الأسرى

وتابع: «بالحديث عن صفقة تبادل الأسرى، نجحت الجهود المصرية فى أن تضيف إلى الـ13 محتجزًا ومحتجزة لدى حماس من الجانب الإسرائيلي، 12 من رعايا تايلاند كانوا موجودين بالصدفة أثناء السابع من أكتوبر، وتم احتجازهم من حركة حماس وسيتم تسليمهم على معبر رفح».

وأكمل «رشوان»: «أما عن الـ13 المحتجزين من السيدات والأطفال القصر من الجانب الإسرائيلي تستعد السلطات المصرية الآن لاستقبالهم حسب الموعد الذي تم الاتفاق عليه ليتم استقبالهم على معبر رفح من جانب السلطات المصرية، ثم يُعاد تسليمهم إلى الجانب الإسرائيلي بمعرفة السلطات المصرية».