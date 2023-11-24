ضبط كميات من السكر مجهولة المصدر قبل بيعها في السوق السوداء ببورسعيد

تمكن رجال التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، من توجيه ضربة قوية لمحتكري السلع، وذلك بمصادرة كمية من السكر مجهولة المصدر دون فواتير تدل على مصدرها في أحد المحال التجارية، قبل بيعها في السوق السوداء.

وأعلن محمد عوض وكيل وزارة التموين ببورسعيد، تنظيم حملة مكبرة بالتنسيق مع مباحث التموين ببورسعيد، بتعليمات من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بمراقبة الأسواق والأسعار ومتابعة السلع الغذائية وغير الغذائية.

وأعلن وكيل تموين بورسعيد، أنّ الحملة تشكلت بقيادة المهندس خالد فهمي مدير إدارة الرقابة وإبراهيم الدهري رئيس الرقابة وبالتنسيق مع العميد سهيل الجبالي رئيس قسم شرطة مباحث التموينن وتحت إشراف محمد حلمي وكيل المديرية.

ضبط 100 كجم سكر بدون فواتير

وتمكنت الحملة، من ضبط كمية تقدر بـ100 كجم من السكر بدون فواتير تدل على مصدرها أو تدوين سعر البيع عليها قبل بيعها في السوق السوداء، بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 45 لسنة 2022 والقرار الوزاري رقم 107 لسنة 1994، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

نتائج الحملات التموينية

من جانب آخر، قال وكيل تعليم بورسعيد، إنّ الحملات التموينية أسفرت عن تحرير محاضر، تضمنت الآتي:

8 محاضر عدم إعلان أسعار المواد الغذائية

8 محاضر شهادات صحية

7 محاضر بيع سجائر أزيد من السعر الرسمي

6 تقارير نقص وزن رغيف الخبز المقدم للمواطنين في أحد المخابز البلدية.

تقرير عدم نظافة أدوات العجين.

تقرير عدم مطابقة رغيف الخبز للمواصفات.

من جهة أخرى، صرح وكيل التموين ببورسعيد، أنّ مديرية تموين بورسعيد، أشرفت على توزيع سكر مبادرة تخفيض الأسعار بسعر 27 جنيهًا للكيلو، كما تابعت المنافذ المتنقلة لتطبيق المبادرة، للاطمئنان على توافر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين من الأرز وزيت الطعام واللحوم والسكر، التي تلبي احتياجات المواطنين، خاصة بعد إقبال المواطنين على المنافذ لشراء الأرز وزيت الطعام والسكر واللحوم، بأسعار مخفضة تصل لـ30%.