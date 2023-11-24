المستشار محمود فوزي: الجهود المصرية في غزة هدفها حقن الدماء وتحقيق الاستقرار

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إن متحدث الصليب الأحمر أكد من قطاع غزة أن الهيئة تفتقد كل الضمانات الأمنية التي تُمكنها من العمل في رعاية سكان قطاع غزة، مشددا على رفضه التام لاستمرار العمل العسكري في محيط المستشفيات لكونها مرافق محمية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأضاف «فوزي»، خلال مؤتمر صحفي، عرضته قناة إكسترا نيوز، أن متحدث الصليب الأحمر أشار إلى أن آلاف المرضى في القطاع لا يمكنهم تلقي الرعاية الصحية والحياة مشلولة هناك على نحو كامل، مشددًا على أن الجهود المصرية جاءت في إطار الحرص على حقن الدماء وتحقيق الاستقرار في المنطقة، لذلك مُزج فيها الحسم بالحكمة.

وتابع أنّ مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قال إن الأحداث المروعة التي وقعت في الفترة الماضية بقطاع غزة لا يمكن تصديقها، وإن الإخفاق في الامتثال لقواعد القانون الدولي الإنسان قد يمثل جرائم حرب، وأن الألم والفزع والخوف محفورون في وجه الأطفال والنساء والرجال وهو أكبر مما يُحتمل.

وأكد أن الاحتلال استهدف منظمات الإغاثة الدولية وكل من حاول الدعم وكل من حاول نقل الحقيقة، فقد استهدف الاحتلال الصحفيين حتى أسفر هذا الاستهداف عن استشهاد عشرات الصحفيين، لدرجة أنه قيل وبحق إنه لا يوجد مكان آمن للصحفيين في غزة ولا توجد سابقة لمثل هذا الأمر.