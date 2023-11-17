المستشار محمود فوزي: مصر منتظمة في التزاماتها المالية والقادم أفضل

قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن مصر دولة منتظمة في التزاماتها المالية للديون، وهناك أمل يتطلب الكثير من العمل والقادم أفضل.

وأضاف «فوزي»، خلال حواره ببرنامج «كل يوم»، المذاع على قناة «ON»، ويقدمه الإعلامي خالد أبوبكر، أن الدولة مكنت المرأة وشهدت عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي ،وأصبحت وزيرة ومحافظة وقاضية في مجلس الدولة، وهي مستفيدة إلى حد بعيد مما يقدمه مرشحنا، والأمن والأمان أكثر ما يشغلها.

وأوضح المستشار فوزي: «الشباب مُكِّنُوا في المناصب في عهد مرشحنا بعدما جرى تأهيلهم لذلك، فهم الأمل والطاقة ولهم قصص نجاح كبيرة».