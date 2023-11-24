مراسل «القاهرة الإخبارية»: المحتجزون لم يصلوا إلى مصر بعد.. وما زلنا ننتظر

قال مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» إنه ليس صحيحا ما نُشر في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن وصول المحتجزين إلى مصر، ونحن في الانتظار، حسبما أفادت القناة في خبر عاجل.

وبحسب المعلن، تستمر الهدنة في غزة تستمر لمدة 4 أيام، يتخللها الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين مقابل بعض المحتجزين الإسرائيليين، إضافة إلى إدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود، إضافة إلى توقف الطيران المعادي عن التحليق لمدة 6 ساعات يوميًا من الساعة الـ10 صباحا وحتى الـ4 مساء في مدينة غزة والشمال.

وسيتم تنفيذ صفقة تبادل الأسرى مجزأة على الأيام الأربعة، تبدأ اليوم، حيث سيتم تسليم 13 من المحتجزين الإسرائيلين مقابل 39 من الأسرى الفلسطينيين.

سيدخل على مدار اليوم إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية و4 شاحنات وقود وكذلك غاز الطهي لكافة مناطق قطاع غزة.

وخلال الأيام الأربعة المقبلة، ستحاول طواقم الإسعاف والإنقاذ انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض، حيث يقدر عدد المفقودين بنحو 7000 مواطن، بينهم أكثر من 4700 طفل وإمرأة، ما سيكشف مزيدا من الفظائع التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق شعبنا على مدار 48 يوما، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».