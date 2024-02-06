استعلام مخالفات نيابة المرور برقم السيارة.. اعرف الرابط الرسمي والخطوات

تتيح وزارة العدل معرفة استعلام مخالفات نيابة المرور عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة، ضمن توجه الدولة المصرية للتحول الرقمي، إذ يُسهل الموقع على مالكي وقائدي المركبات بمختلف أنواعها معرفة قيمة المخالفات، وتقديم التظلم عليها أو سدادها دون الحاجة إلى الذهاب إلى وحدات المرور التابع لها المواطن، وبذل الكثير من الوقت والمجهود.

وتستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن رابط وخطوات استعلام مخالفات نيابة المرور برقم السيارة والرقم القومي لمالك المركبة، أو برقم السيارة، فضلًا عن كيفية تقديم تظلم على مخالفات المرور، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

استعلام مخالفات نيابة المرور

ويمكن لأي مالك مركبة إجراء خطوات استعلام مخالفات نيابة المرور سواء لرخصة القيادة الخاصة، أو رخصة السيارة، في أي وقت ومكان، فقط كل ما يحتاج إليه هو الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة، وإتباع الخطوات التي نوضحها في هذا التقرير.

كيف أستعلم عن المخالفات المرورية؟

وفيما يخص خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة فإنّها تتم من خلال الخطوات الآتية:

- الدخول على موقع النيابة العامة من خلال الضغط هنا.

- اختيار خدمات نيابات المرور.

- الضغط على أيقونة الاستعلامات.

- اختيار مخالفات رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة بحسب المخالفات التي يرغب المواطن في معرفتها.

- إدخال رقم السيارة التي يرغب معرفة قيمة المخالفات عليها.

- الضغط على إجمالي المخالفات وستظهر قيمة المخالفات بالتفصيل.

هل يوجد تظلم على مخالفات المرور؟

ويوفر موقع تظلمات مخالفات المرور، الحصول على تخفيض المخالفات المرورية بعمل تظلمات على بعض المخالفات القديمة أو التي سبق سدادها أو غير الصحيحة، من خلال الخطوات الآتية:

- الدخول على الرابط التالي من خلال الضغط هنا.

- اختيار التظلمات.

- اختيار مخالفات رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة.

- إدخال رقم السيارة في حالة رغب المواطن بالتظلم على مخالفات السيارة، والضغط على إجمالي المخالفات، حيث سيظهر إجمالي قيمة المخالفات، ثم الضغط على تظلم، واختيار سبب التظلم لكل مخالفة على حدة، ثم الضغط على تظلم.

- حال الرغبة في تقديم تظلم على مخالفات رخص القيادة يتم إدخال رقم الرخصة، ونوع الترخيص، والمحافظة، ووحدة الترخيص، والضغط على إجمالي المخالفات، وبعد ظهور قيمة المخالفات يتم تحديد المخالفات التي يرغب المواطن في التظلم عليها، ثم تحديد أسباب التظلم، والضغط على تظلم.

سداد مخالفات المرور إلكترونيًا

ويمكن سداد مخالفات المرور من خلال عدة خطوات:

عبر مكاتب البريد المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

الدفع من خلال منافذ فوري في أي سوبر ماركت.

السداد عبر موقع النيابة العامة لخدمات المرور، واختيار الدفع، واختيار الدفع الإلكتروني أو الدفع عند الاستلام بحسب رغبة المواطن في طريقة الدفع.

الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيا عبر بوابة مصر الرقمية

ويمكن أيضًا للراغبين في الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيًا إجراء الخدمة، عن طريق بوابة مصر الرقمية، وجاءت الخطوات المطلوبة كالتالي:

- يدخل الراغب في الاستعلام عن المخالفات إلى بوابة مصر الرقمية عبر محرك البحث «جوجل».

- وبعد ظهور الصفحة الرئيسية من البوابة يقوم المستخدم بالضغط على أيقونة «مركباتي»، الموجودة أعلى منتصف الصفحة الرئيسية.

- ثم تظهر عدة خدمات مرورية يمكن إجراءها عبر بوابة مصر الرقمية وتتمثل في «تظلم على مخالفات رخص مركبات، سداد المخالفات، تجديد رخصة مركبة، استخراج بدل فاقد رخصة مركبة، استخراج بدل تالف رخصة مركبة، تحرير توثيق عقد بيع مركبة، تحرير توكيل بيع مركبة، تحرير توكيل إدارة مركبة، استعلام عن مخالفات رخصة مركبة، التأكد من صحة بيانات مركبة، سداد مخالفات مركبة لمالك آخر، توكيل بيع دراجة نارية، توثيق عقد بيع دراجة نارية، توكيل إدارة دراجة نارية».

- ثم يتم اختيار أيقونة «استعلام عن مخالفات رخصة مركبة».

- ثم يقوم الراغب في الاستعلام بإدخال رقم الهاتف وكلمة المرور الخاصة بحسابه على بوابة مصر الرقمية.

- ويتم بعدها إدخال كل البيانات المطلوبة الخاصة بالرخصة للاستعلام عن المخالفات، وبعد الضغط على استعلام تظهر قيمة المخالفات المسجلة.