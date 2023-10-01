طريقة استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023.. اعرف خطوات التظلم

يتعرض الكثيرون من مالكي وقائدي السيارات، للوقوع في مخالفات تعرضهم لدفع غرامات مالية، وتوفيرا للوقت وتجنبًا للازدحام والوقوف في طوابير طويلة، تتيح بوابة مصر الرقمية طريقة الاستعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023 مجانا ومعرفة طرق سدادها.

استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023 من بوابة مصر الرقمية

وتقدم بوابة مصر الرقمية العديد من الخدمات المرورية للمواطنين ويتم إجراؤها إلكترونيا من المنزل، ومنها استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023.

وتوضح «الوطن» في هذا التقرير، طريقة استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023، عبر بوابة مصر الرقمية في إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء.

وفيما يلي خطوات أفضل طريقة استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023 مجانا عبر بوابة مصر الرقمية:

خطوات استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023

- تصفح بوابة مصر الرقمية من هنـــــــــا.

- اضغط على أيقونة مركباتي الخاصة بخدمات المرور.

- تظهر أمام المستخدم جميع الخدمات المرورية التي يمكن إجراؤها عبر بوابة مصر الرقمية.

- يختار الراغب فى الاستعلام عن المخالفات المرورية استعلام عن رخصة مركبة.

- يجرى الراغب في الاستعلام عن مخالفة المرور برقم السيارة، إدخال البريد الإلكتروني وكلمة السر الخاصة بحسابه.

- إدخال البيانات الخاصة برخصة السيارة المراد الاستعلام عنها.

- اضغط على كلمة استعلم

- تظهر قيمة المخالفات المسجلة على السيارة.

كيفية التظلم مخالفات المرور

بعد الانتهاء من خطوات استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023، يمكن للمواطن التظلم على المخالفات لتخفيضها بنسبة 50% على الأقل، أو دفع المخالفات «أونلاين» باستخدام بطاقات الائتمان أو شركات التحصيل.

ويمكن التظلم على مخالفات المرور 2023 باتباع الخطوات التالية:

- الدخول على موقع النيابة العامة.

- اختيار أخدمات نيابات المرور.

- اختر التظلمات.

- اختر التظلم على مخالفات رخصة المركبة أو رخصة القيادة.

- اكتب رقم الرخصة التي تريد الاستعلام عنها.

- تظهر قيمة المخالفات المستحقة والشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية.

- اضغط على أيقونة «موافق».

- تظهر البيانات الأساسية لـ رخصة القيادة أو السيارة.

- اكتب البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة.

- اضغط على زر إرسال الطلب. ‏

- يظهر بيانات إيصال التظلم، ورقم الطلب، احتفظ به للمتابعة من خلال متابعة الطلبات عبر موقع النيابة العامة.

وتظهر نتيجة تظلم مخالفات المرور 2023 خلال 72 ساعة من تسجيل الطلب ويتم إرسال النتيجة في رسالة نصية قصيرة على رقم الهاتف المحمول.