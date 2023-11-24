«وكيل رياضة الدقهلية» تبحث فرص الاستثمار في مركز شباب ميت رومي

أجرت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الجمعة، جولة تفقدية لمتابعة الهيئات الشبابية التابعة لإدارة شباب دكرنس، ومن ضمنها مركز شباب ميت رومي، وجرى بحث فرص الاستثمار به.

بحث فرص الاستثمار بالدقهلية

وأشارت وكيل الوزارة في بيان لها، خلال الزيارة، إلى تفقد مركز الشباب وحمام السباحة والملعب، مؤكدة وجود طفاية الحريق، وتفقدت أيضًا مكتبة المركز، ودورات المياه، ونبهت على نظافة المركز وعمل الصيانة الدورية داخله.

استغلال المساحات الموجودة بالمركز

وأوضحت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، أنه جرى بحث فرص الاستثمار بمركز الشباب بنظام حق الانتفاع، واستغلال المساحات الموجودة بالمركز تصلح لإقامة محلات بنظام حق الانتفاع، ووعدت ببحث فرص الاستثمار بالتعاون مع مسؤولي الاستثمار بمديرية الشباب والرياضة في الدقهلية.

وأوضحت «عثمان» أنّ ملف تطوير مراكز الشباب الذي تتبناه الوزارة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يهدف إلى وصول التطوير لكل مراكز الشباب داخل القرى والنجوع والمدن، فضلًا عن مشاركة القطاع الخاص في هذا التطوير، من خلال الاستثمار بنظام حق الانتفاع، وفق اللوائح والقوانين المنظمة للعمل في هذا الشأن.