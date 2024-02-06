الأوراق المطلوبة لاستخراج كارنيه نقابة المحامين.. اعرف قيمة الرسوم

حددت النقابة العامة للمحامين، بعض الأوراق المطلوبة لاستخراج كارنيه نقابة المحامين، سواء كان الاستخراج لأول مرة أو التجديد، موضحةً قيمة رسوم استخراج كارنيه نقابة المحامين 2024، فضلًا عن تجديد شكل الكارنيه واستبداله بشكل كارنيه نقابة المحامين الجديد، ليتمكن خريجي كليات الحقوق من إنهاء إجراءات التحاقهم بالنقابة واستخراج الكارنيه للبدء في العمل.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» الأوراق المطلوبة لاستخراج كارنيه نقابة المحامين، فضلًا عن رسوم استخراج كارنيه نقابة المحامين 2024، ومزاياه، وكم من الوقت يستغرق لاستخراجه.

الأوراق المطلوبة لاستخراج كارنية نقابة المحامين

وتشترط نقابة المحامين، توفير الأوراق المطلوبة لاستخراج كارنيه نقابة المحامين لأول مرة والتي تتمثل في الآتي:

- استمارة قيد بنقابة المحامين.

- شهاد ميلاد مميكنة.

- صحفية الحالة الجنائية «فيش وتشبيه» موجهة لنقابة المحامين.

- شهادة تفيد حُسن سمعة المحامي.

- سداد رسوم القيد، وإحضار الإيصال.

- شهادة نجاح في ليسانس الحقوق.

- شهادة الخدمة العسكرية أو شهادة حديثة للمعاملة العسكرية للذكور.

- أصل شهادة الثانوية العامة.

- 6 صور شخصية بالزي الرسمي.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- شهادة تحركات من مصلحة الجوازات.

- برنب تأمينات كومبيوتر معتمد.

- نموذج الكشف الطبي من النقابة.

- شهادة من مكتب المحامي الذي خضع الخريج للتدريب لديه على أن يكون مقيد استئناف أو نقض مصدقًا عليها من النقابة الفرعية بالمحافظة التابع لها.

ما المطلوب لاستخراج كارنيه نقابة المحامين؟

- يقوم المحامي بتحضير الأوراق المطلوبة لاستخراج كارنيه نقابة المحامين.

- يتجه المحامي إلى النقابة الفرعية للحصول على الختم واستمارة الكشف من النقابة.

- يتم وضع الأوراق المطلوبة في دوسيه بلاستيك وتسليمها في النقابة الفرعية بعد الخضوع للكشف الطبي، ويجرى دفع الرسوم المطلوبة.

ويحدد موعد أداء حلف اليمين بالنادي النهري للمحامين، وبعد أداؤه يحصل المحامي على روب المحاماة وكارنيه نقابة المحامين.

كم تكلفة استخراج كارنيه نقابة المحامين؟

وتبلغ رسوم استخراج كارنيه نقابة المحامين 2024 للقيد بالجدول العام نحو 2284 جنيهًا للسن حتى 30 عامًا، و4142 جنيهًا للسن من 30 وحتى 35 عامًا، و5452 جنيهًا للسن من 35 وحتى 40 عامًا، و7262 جنيهًا للسن من 40 وحتى 45 عامًا، و8882 جنيهًا للسن من 45 وحتى 5 عامًا، و11 ألفًا و192 جنيهًا للسن من 50 وحتى 55 عامًا، و12 ألفا و821 جنيهًا للسن من 55 وحتى 60 عامًا، و15 ألفا و122 جنيها للسن أكثر من 60 عامًا.

وفيما يخص رسم تعديل القيد من الجدول فإنّ تعديل العام إلى الابتدائي تبلغ قيمته 400 جنيه، بينما رسم القيد بالاستئناف يبلغ 500 جنيه، ورسم القيد بالنقض يبلغ 1000 جنيه.

درجات كارنيه نقابة المحامين

وتتضمن درجات كارنيه نقابة المحامين الآتي:

- القيد أول مرة «جدول عام».

- القيد الابتدائي.

- القيد بالاستئناف.

- القيد بالنقض.

شروط القيد في نقابة المحامين

وحددت نقابة المحامين عدة شروط للقيد في الجدول العام واستخراج كارنيه نقابة المحامين والتي تمثلت فيما يلي.

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيم في مصر إقامة دائمة.

- أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.

- أن يكون حاصلًا على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها في مصر والتي تعتبر معادلة لها وفقًا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في مصر.

- ألا يكون سبق إدانة المحامي بحكم نهائي في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة جناية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وأهلا للاحترام الواجب للمهنة، وألا يكون قد صدرت ضده أي أحكام تأديبية، أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطت صلته بها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التي كان يشغلها.

- اجتياز الكشف الطبي في إحدى المستشفيات التي يقرها مجلس نقابة المحامين، للتأكد من صلاحيته لممارسة المهنة.

- تسديد رسوم القيد والاشتراك السنوي.