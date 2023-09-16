تنسيق كلية الحقوق 2023 للشعبتين العلمية والأدبية.. اعرف الحدود الدنيا

أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في مكتب تنسيق الجامعات، عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق الحدود الدنيا لتنسيق كلية الحقوق 2023 للشعبتين العلمي والأدبي من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023، وذلك بعد أن انتهت من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة التي استغرقت 10 أيام سواء للناجحين في امتحانات الدور الأول والثاني وفقاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي.

نتيجة تنسيق كلية الحقوق 2023

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفقًا لتقرير صادر عنها، أنه يمكن للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023 والناجحين في الدور الأول والثاني الاطلاع على الحد الدنى لتنسيق كلية الحقوق 2023 بمختلف المحافظات عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني.

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية الحدود الدنيا لـ تنسيق كلية الحقوق للشعبتين العلمي و الأدبي :

** الحد الأدنى لتنسيق كلية الحقوق 2023 الشعبة الأدبية

حقوق مدينة السادات 259.0

حقوق انتساب موجه بني سويف 259.0

حقوق انتساب موجه الزقازيق 259.0

حقوق انتساب موجه أسوان 258.5

حقوق انتساب موجه الإسكندرية 257.5

حقوق انتساب موجه طنطا 257.0

حقوق انتساب موجه أسيوط 257.0

حقوق انتساب موجه المنصورة 256.5

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 256.0

حقوق انتساب موجه بنها 265.0

حقوق المنصورة 264.0

حقوق المنوفية بشبين الكوم 264.0

حقوق الفيوم 263.5

حقوق الزقازيق 263.5

حقوق الإسكندرية 262.5

حقوق طنطا 262.0

حقوق أسوان 261.0

حقوق جنوب الوادي 261.0

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 261.0

حقوق أسيوط 260.5

** الحد الأدنى لتنسيق كلية الحقوق الشعبة العلمية:

حقوق طنطا 252.5

حقوق عين شمس 252.5

حقوق بنها 252.0

آداب انتساب موجه الإسكندرية 252.0

حقوق المنوفية بشبين الكوم 251.0

حقوق حلوان 251.0

حقوق مدينة السادات 250.5

حقوق انتساب موجه سوهاج 250.5

حقوق انتساب موجه القاهرة 250.0

حقوق انتساب موجه بني سويف 250.0

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 250.0

حقوق انتساب موجه الإسكندرية 248.5

حقوق انتساب موجه عين شمس 248.0

حقوق انتساب موجه حلوان 247.5

حقوق انتساب موجه بنها 246.5

حقوق انتساب موجه طنطا 246.0

حقوق انتساب موجه أسيوط 246.0

آداب انتساب موجه بني سويف246.0

حقوق انتساب موجه أسوان 245.5

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 245.5

آداب انتساب موجه بور سعيد 245.5

حقوق انتساب موجه المنصورة 244.5

حقوق انتساب موجه مدينة السادات 244.0