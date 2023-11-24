«رياضة سوهاج» تنظم ندوة عن التثقيف المالي والتحول الرقمي

أعلنت مديرية الشباب والرياضة في محافظة سوهاج، اليوم الجمعة، عن تنظيم ندوة تعريفية على التثقيف المالي والتحول الرقمي في مركز شباب روافع العيساوية، قدمها الدكتور أحمد علي سليم، إذ ألقى الضوء على عدة جوانب مهمة.

مناقشة مفهوم التثقيف المالي وأهميته في تمكين الأفراد

وتضمنت الندوة مناقشة مفهوم التثقيف المالي وأهميته في تمكين الأفراد من إدارة أمورهم المالية بشكل صحيح وفعال.

التطرق إلى فوائد الادخار وأساليبه

كما تم التطرق إلى فوائد الادخار وأساليبه، وكذلك أهمية التحول الرقمي في تسهيل العمليات المالية وزيادة الوعي بالتكنولوجيا المالية.

الندوة تمتعت بمشاركة واسعة من شباب المركز

وتمتعت الندوة بمشاركة واسعة من شباب المركز، إذ استفاد العديد منهم من المعلومات والنصائح القيمة التي جرى تقديمها، وكانت الندوة ذات طابع هادف ومفيد، وتعدت توقعات الحضور.

وعكست الندوة التزام مركز شباب روافع العيساوية، بتوفير الفرص التعليمية والتثقيفية للشباب، وتعزز الوعي المالي والرقمي بين فئة الشباب في المجتمع.