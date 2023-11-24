تفاصيل نجاح أول أيام الهدنة في غزة.. القطاع هادئ بعد 48 يوما من القصف

نجحت أول أيام الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، والتي بدأت منذ الساعة السابعة صباح اليوم الجمعة، بعد وساطة مصرية وقطرية وأمريكية لوقف العمليات العسكرية المستمرة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، لمدة 48 يوما.

العديد من الأحداث شهدها أول أيام الهدنة الإنسانية في قطاع غزة بعد نجاحها، فمع دقات السابعة صباحًا توقف القتال بين الجانبين، وساد الهدوء قطاع غزة، ومع مرور الساعات واستمرار الهدوء، بدأ الاستعداد لعملية تبادل المحتجزين.

نجاح أول أيام الهدنة

وأفرجت الفصائل الفلسطينية عن 13 من المحتجزين الإسرائيليين لديها منذ أحداث السابع من أكتوبر، كما أفرجت بعد جهود مصرية، عن 12 من رعايا تايلاند، وبعد الإفراج عنهم، تسلم الصليب الأحمر المحتجزين، تمهيدًا لنقلهم إلى مصر عبر معبر رفح، ثم إلى مستشفيات إسرائيل بواسطة طائرة هليكوبتر.

نجاح عملية الإفراج عن المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية

ونجحت عملية الإفراج عن المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، ووصلوا إلى إسرائيل بأمان، وبعدها، أفرجت إسرائيل عن 39 معتقلًا، بينهم 24 امرأة و15 طفلًا، عند سجن «عوفر» العسكري في بلدة بيتونيا غرب رام الله، ومن معتقل «المسكوبية» في القدس المحتلة، وتقابلوا مع أسرهم، بينما انطلقت الاحتفالات في فلسطين فرحًا بعودة المحتجزين لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ سنوات.

إشادة بنجاح أول أيام الهدنة

وبعد نجاح أول أيام الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، أشار العديد من قادة الدول العالمية والعربية بالوساطة المصرية القطرية الأمريكية لوقف القتال في قطاع غزة وتبادل المحتجزين وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.