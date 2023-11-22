لماذا يُخصَم رصيد من عداد المحل التجاري في حالة عدم الاستهلاك؟.. «الكهرباء» تجيب

يتعرض عدد من المواطنين في بعض الأحيان، إلى خصم مبلغ مالي من العداد الكهرباء في المحل التجاري حال غلقه لمدة طويلة، ويتساءل صاحب العداد الذي أغلق العين المملوكة له بالمحل، وعدم استخدامه له طوال هذه الفترة، لأسباب ترجع له، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» الأسباب، وفقًا لما نشره جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

أسباب خصم الرصيد من شحن عداد الكهرباء بالمحال التجارية

أجابت جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أسباب خصم الرصيد من شحن عداد الكهرباء بالمحال التجارية، حين غلق العين المملوكة للمستهلك.

قراءة العداد «0»

وأضاف مرفق الكهرباء، أنه في حالة توقف استهلاك صاحب العداد بسبب غلق العين، يتم الخصم نهاية كل شهر بشكل تلقائي، وذلك نتيجة لقراءة العداد «0»، وقيمته الخصم 9 جنيهات، كما أن يتم خصم لخدمة العملاء من الرصيد الموجود في العداد كل شهر، وقيمة الخصم ترجع لنوع الشريحة وحسب اختلافها.

كما يتم تركيب العداد مسبق الدفع بنظام التقسيط لمدة تصل لـ 24 شهرا، ويتم خصم القسط المقرر مع بداية كل شهر على الفاتورة بمعدل 30 جنيهًا شهريًا، خاصًا في الحالات التي يتم فيها استبدال العداد القديم الميكانيكي بآخر مسبق الشحن.