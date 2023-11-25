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مسؤول أمريكي: سفينة حاويات يملكها ملياردير إسرائيلي تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة

كتب:

نرمين عفيفي
11:41 ص | السبت 25 نوفمبر 2023
طائرة مسيرة

طائرة مسيرة

أكد مسؤول أمريكي، تعرض سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي، لهجوم بطائرة مسيرة في المحيط الهندي، موضحا أن السفينة كانت ترفع علم مالطان وتعرضت لأضرار مادية دون إصابة أي من أفراد طاقمها، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وكانت وسائل إعلام لبنانية، أعلنت تعرض سفينة شحن إسرائيلية لهجوم في المحيط الهندي، قبل ساعات من تنفيذ الهدنة في غزة.

ومضت على دخول الهدنة الإنسانية التي جرى الاتفاق عليها بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة 24 ساعة، فيما نعم أهالي قطاع غزة بنوم هادئ لأول مرة منذ 49 يوما، بعد أن عانوا من القصف برا وبحرا وجوا بطائرات ومدفعية والزوارق الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي.

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بقلم نرمين عفيفي