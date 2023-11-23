قبل ساعات من الهدنة.. قصف إسرائيلي يستهدف محيط المستشفى الكويتي بغزة

نشر تلفزيون فلسطين، قبل قليل، مقطع فيديو يوضح لحظة استهداف محيط المستشفى الكويتي جنوب قطاع غزة، قبل ساعات من بدء سريان الهدنة الإنسانية في القطاع الفلسطيني، الذي يتعرض لعدوان متواصل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ومن المقرر أن يبدأ سريان الهدنة من الساعة السابعة صباح غد الجمعة، وتستمر لمدة 4 أيام قابلة للتمديد.

لحظة استهداف جوار مستشفى الكويتي جنوب قطاع غزة

وظهر في مقطع الفيديو عدد من المارة وهو يمشون بشكل طبيعي بجانب سور المستشفى الكويتي، جنوب قطاع غزة، ليتم بعد ذلك سماع صوت انفجار قوي، وتبدأ حالة من الهرج والمرج بين المارة، الذين حاولوا الهرب للنجاة بحياتهم.

الهدنة في غزة

ومن المتوقع أن يبدأ سريان الهدنة في غزة بعد الانتهاء من المباحثات والمشاورات بين حركة المقاومة الفلسطينية حماس وإسرائيل، والتي تضمنت استمرار الهدنة لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، يرافقها وقف لجميع العمليات العسكرية بين الجانبين، وفق ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

كما يتضمن اتفاق الهدنة توقف الطيران المعادي عن التحليق بشكل كامل في جنوب قطاع غزة، كما سيتم الإفراج عن 50 محتجزاً من الإسرائيلين، مقابل 150 من الأسري الفلسطينيين من النساء والأطفال، على مدار الأيام الأربعة الخاصة بالهدنة، فضلاً عن ادخال كميات مناسبة من المساعدات والمواد الغذائية والطبية والوقود إلى كافة مناطق قطاع غزة.