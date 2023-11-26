طريقة الحصول على معاش تكافل وكرامة والمستندات المطلوبة

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي، تقديم الدعم النقدي لبرنامج «تكافل وكرامة» للأشخاص المسحتقة، بشرط استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة، التي نرصدها خلال السطور التالية بحسب ما أعلنته الوزارة عبر موقعها الرسمي.

إجراءات الاشتراك ببرنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة

وتستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، إجراءات الاشتراك للحصول على معاش برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة.

- التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة.

- صور بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة للأفراد أقل من 18 سنه.

- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

- صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

- صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب او الام.