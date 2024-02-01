كيفية استخراج البطاقة الشخصية.. اعرف الخطوات بالتفصيل

تيسيرا على المواطنين، تتيح وزارة الداخلية استخراج البطاقة الشخصية إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، ممثلا في خدمات قطاع الأحوال المدنية من خلال خطوات سهلة وبسيطية وميسرة، ويمكن استلام بطاقتك في أسرع وقت من خلال اختيارك للتوقيت، فضلا عن عدد من الخدمات الأخرى التي تتيحها وزارة الداخلية كاستخراج شهادات الميلاد المميكنة.

وترصد السطور التالية خطوات استخراج البطاقة الشخصية عبر الموقع الرسمى لوزارة الدخلية، كما يلي.

خطوات استخراج البطاقة الشخصية

- الدخول على موقع وزارة الداخلية عبر الرابط.

- اختيار خدمات الأحوال المدنية.

- الحصول على بطاقة الهوية حسب الرقم القومي.

- الدخول إلى صفحة الأحوال المدنية واختر المحافظة والمدينة التي تقيم بها.

- أدخل جميع البيانات المطلوبة.

- اختار الطريقة الأنسب لدفع الرسوم.

- اضغط على الموافقة على الشروط.

كيفية تجديد البطاقة الشخصية

- التوجه إلى مقر الأحوال المدنية بمنطقة العباسية في القاهرة.

- الدخول إلى المركز النموذجي.

- تنفيذ إجراءات تجديد بطاقة الرقم القومي.

- التقاط صورة الشخص لتجديد البطاقة.

- استلام البطاقة الشخصية الجديدة بعد نحو ثلث ساعة.

https://fb.watch/oxWBBfUA04/

استخراج البطاقة الشخصية عبر الاتصال التليفوني

وإضافة إلى استخراج البطاقة الشخصية عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، أتاحت الوزارة استخراج بطاقة الرقم القومي عبر الاتصال بالخط الساخن 15340.

تكلفة استخراج البطاقة الشخصية

وحددت وزارة الداخلية تكلفة استخراج البطاقة الشخصية حسب موعد استلامها، كما يلي.

- استمارة بطاقة فئة 45 جنيها يتم إستلامها بعد 15 يوما.

- استمارة بطاقة فئة 120 جنيها يتم إستلامها بعد 3 أيام.

- استمارة بطاقة فئة 170 جنيها يتم إستلامها بعد 24 ساعة.

استخراج بطاقة شخصية من المنزل

ووفرت وزارة الداخلية مأموريات يتم توجيهها للمنازل لاستخراج الوثائق التي تقدمها مصلحة الأحوال المدنية، عبر الاتصال على الخط الساخن رقم 15341، ويتم توفير استخراج البطاقة الشخصية، وشهادات الميلاد، وشهادات الوفاة وقسيمة الزواج.

وثائق يمكن استخراجها إلكترونيا

وتوفر وزارة الداخلية استخراج عددا من الوثائق إلكترونيا، كما يلي.

- شهادات الميلاد.

- قسيمة زواج.

- وثيقة الطلاق.

- شهادات الوفاة.

- قيد عائلي.

- قيد فردي.

موقع تجديد البطاقة الشخصية أونلاين

فيما تتيح الحكومة المصرية تجديد البطاقة الشخصية عبر موقع بوابة مصر الرقمية من خلال الخطوات التالية:

- الدخول إلى موقع بوابة مصر الرقمية.

- الضغط على أيقونة «الرقم القومي»

- ملء البيانات المطلوبة.

- اختيار طريقة سداد الرسوم.

- الضغط على تأكيد.

رقم الخط الساخن للأحوال المدنية

وخصص قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية خطًا ساخنًا، لتلقى طلبات المواطنين المتعلقة بخدمات الأحوال المدنية، ومن خلال الاتصال على الخط الساخن 15341 تتوجه مأمورية من قطاع الأحوال المدنية إلى منازل المواطنين لاستخراج الوثائق المطلوبة، مثل بطاقة الرقم القومي ووثيقة الزواج ووثيقة الوفاة ووثيقة الميلاد.

وتتحرك مأموريات الأحوال المدنية إلى جميع محافظات الجمهورية بأماكن تواجد المواطنين وخاصة كبار السن والمرضى وذوي الهمم، كما يتم توجيه مأموريات الأحوال المدنية إلى المستشفيات.

خطوات استخراج الوثائق إلكترونيًا من موقع الداخلية

يمكن للمواطنين استخراج وثائق الأحوال المدنية من خلال موقع وزارة الداخلية باتباع الخطوات التالية:

- الدخول على موقع وزارة الداخلية من هنــــــــــــا.

https://moi.gov.eg/

- اضغط على أيقونة «دليل الخدمات».

- اختر «الأحوال المدنية».

- تظهر عدة خدمات وهي بطاقة رقم قومي، وثيقة ميلاد، وثيقة زواج، وثيقة طلاق، وثيقة وفاة، قيد عائلي، قيد فردي.

- اضغط على أيقونة الخدمة.

- قم بإدخال البيانات المطلوبة.

- تحديد رسوم الخدمة.

نصائح للحصول على خدمات الأحوال المدنية

وللحصول على خدمات الأحوال المدنية أون لاين عبر موقع وزارة الداخلية، لابد من إنشاء حساب شخصي على موقع الوزارة باستخدام البريد الإلكتروني، باتباع الخطوات التالية:

- اضغط على إنشاء حساب جديد.

- املاء البيانات المطلوبة مثل الرقم القومي والبريد الإلكتروني والعنوان والجنسية والوظيفة ورقم الهاتف المحمول.

- سجل الدخول بكلمة السر.

- اختيار الخدمة التي ترغب في الحصول عليها.